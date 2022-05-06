Украинцы нанесли по врагу удар из уникальной техники 6.05.2022, 23:57

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Военные использовали импровизированную реактивную систему залпового огня.

В интернет-сети появилось видео, где показано, как украинские военные использовали импровизированную реактивную систему залпового огня – на шасси МТ-ЛБ было установлено два блока для запуска неуправляемых авиационных ракет типа С-8. Соответствующие кадры опубликовал Ukraine Weapons Tracker в Twitter, пишет apostrophe.ua.

Ракетная установка B-8M1 ставится на самолеты Су-17, Су-24M, Су-25, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35, МиГ-21, МиГ-27, МиГ-29СМТ, МиГ-29K, МиГ-35, Як-130

Есть версия, что эту импровизированную РСЗО для отстрела авиационных ракет откопали в старых запасах ВСУ или "Укроборонпрома".

В открытых источниках говорится, что в 2015-2016 годах в виде эксперимента было создано пять таких РСЗО на базе МТ-ЛБ. Для первого опыта использовали шасси от ЗРК "Стрела-10", блоки с неуправляемыми ракетами устанавливались вместо ПУ с зенитными ракетами.

От дальнейших подобных экспериментов решили отказаться, поскольку такие РСЗО с дальностью стрельбы всего до 4 км не приносили нужного результата в условиях тогдашней "позиционной войны" на Востоке Украины.

Но кадры показывают, что в качестве шасси используется именно МТ-ЛБ, блоки для запуска неуправляемых авиационных ракет прикреплены жестко.

Можно предположить, что этот РСЗО на самом деле мог быть трофейным, и принадлежал одному из формирований "1-го и 2-го армейского корпусов" боевиков на временно оккупированном Донбассе.

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