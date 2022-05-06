Беларусь и Россия исключены из состава Международной федерации тенниса 1 6.05.2022, 23:42

Решение об исключении стран из состава ITF поддержали 80% делегатов.

Федерации тенниса Беларуси и России исключены из состава Международной федерации тенниса (ITF), пишет «Трибуна».

Перед голосованием на конференции ITF представители федераций Беларуси Сергей Рутенко и России Яков Шатхин выразили категорическое несогласие с отстранением своих организаций.

В результате тайного голосования 80% делегатов конференции поддержали исключение федераций из состава ITF, 20% высказались против.

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что ФТУ также выступает за отстранение индивидуальных теннисистов. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

Напомним, что на турнирах WTA и ATP российские и беларусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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