В Италии арестовали роскошную мега-яхту Путина 7 7.05.2022, 8:02

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Суперяхту «Шехерезада» начали готовить к отплытию.

В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестовали суперяхту "Шехерезада" (Scheherazade), которую связывали с президентом Владимиром Путиным, сообщает glavred.info.

В министерстве экономики и финансов Италии не называют, кому принадлежит яхта, и упоминают только "значительные связи номинального владельца судна с видными представителями правительства России и другими участниками [санкционного списка]".

Власти Италии начали расследование, чтобы установить владельца 140-метровой яхты, находившейся на ремонте в порту с сентября 2021 года, после российского вторжения в Украину. Ее стоимость SuperYachtFan ранее оценивал в 700 млн долларов.

Капитан судна в разговоре с New York Times отрицал, что "когда-либо видел Путина" и что тот "когда-либо был на яхте". В мае газета писала, что суперяхту начали готовить к отплытию. Представители финансовой полиции Италии говорили, что не смогли бы остановить яхту до окончания расследования, если бы она решила покинуть порт.

Соратники оппозиционера Алексея Навального, к которым попал список членов экипажа, выяснили, что большинство из них были сотрудниками Федеральной службы охраны. Часть из них работали в резиденциях президента и на другой яхте Graceful, которую тоже связывали с Путиным.

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