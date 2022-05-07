Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине 7.05.2022, 8:12

2,834

Фото: Reuters

Что в него войдет?

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине. Наши защитники получат дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Об этом Байден написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня США продолжают нашу мощную поддержку храбрым людям Украины, которые защищают свою страну. Я объявляю еще один пакет помощи безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - сообщил президент США.

На сайте Белого дома также подчеркивается, что поддержка США вместе с вкладом союзников и партнеров была решающей в помощи Украине выиграть битву под Киевом и препятствовать военным целям Путина в Украине. Прошлый пакет помощи почти исчерпал свое финансирование, поэтому Байден подписал новый.

"Чтобы Украина достигла успеха в этой следующей фазе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и нашу решимость обеспечить бесперебойное поступление оружия и боеприпасов в Украину. Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

Новый пакет военной помощи от США Украине: что известно

6 мая СМИ сообщили, что Байден уже скоро подпишет пакет военной помощи Украине на $100 миллионов. Ожидалось, что президент США де сделает в ближайшие дни.

Американские чиновники, на правах анонимности, сказали, что пакет предположительно будет включать больше боеприпасов для таких систем как гаубицы.

Кроме этого, вчера также стало известно, что 9 мая Байден подпишет ленд-лиз для Украины. В этот день президент США примет участие в видеовстрече G7, к которой по видеосвязи присоединится Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».