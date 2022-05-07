Медики рассказали, что произойдет с организмом, если часто есть морковь

Медики рассказали, что произойдет с организмом, если часто есть морковь3
- 7.05.2022, 8:44
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Корнеплод среднего размера содержит около 4 мг бета-каротина.
Морковь полезна, но в небольших количествах. Избыток бета-каротина не сможет вовремя преобразоваться в витамин А, а непреобразовавшийся бета-каротин попадет в кровь.
Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Это приведет к высокому уровню каротина в крови. Избыточное отложение каротина в коже и подкожной клетчатке приводит к пожелтению кожи, состоянию, известному как каротинемия.
Морковь среднего размера содержит около 4 мг бета-каротина. После того, как бета-каротин попадает в организм, он под действием ферментов превращается в витамин А.
Витамин А является одним из основных питательных веществ для организма. Он может улучшить зрение, способствовать росту и развитию и улучшить иммунную функцию.