Медики рассказали, что произойдет с организмом, если часто есть морковь 3 7.05.2022, 8:44

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Корнеплод среднего размера содержит около 4 мг бета-каротина.

Морковь полезна, но в небольших количествах. Избыток бета-каротина не сможет вовремя преобразоваться в витамин А, а непреобразовавшийся бета-каротин попадет в кровь.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Это приведет к высокому уровню каротина в крови. Избыточное отложение каротина в коже и подкожной клетчатке приводит к пожелтению кожи, состоянию, известному как каротинемия.

Морковь среднего размера содержит около 4 мг бета-каротина. После того, как бета-каротин попадает в организм, он под действием ферментов превращается в витамин А.

Витамин А является одним из основных питательных веществ для организма. Он может улучшить зрение, способствовать росту и развитию и улучшить иммунную функцию.

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