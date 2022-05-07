Федерации тенниса Беларуси и России исключили из ITF 2 7.05.2022, 8:48

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На тайном голосовании решение поддержали 80% участников конференции.

Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).

Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины, поднявшей этот вопрос на внеочередной конференции ITF.

В пятницу, 6 мая, состоялась внеочередная конференция Международной федерации тенниса, главным вопросом которой стала ратификация решения совета директоров о приостановке членства федераций тенниса России и Беларуси, а также дисквалификация их сборных.

Перед голосованием представители обеих федераций единогласно заявили о категорическом несогласии с исключением своих организаций. В то же время украинская сторона настаивала на отстранении от теннисных соревнований не только федераций, но и отдельных спортсменов из России и Беларуси.

На тайном голосовании 80% участников конференции поддержали исключение белорусов и россиян из международной организации.

— Таким образом, федерации тенниса России и Беларуси окончательно отстранены. Вопрос об отстранении отдельных спортсменов будет обсуждаться в будущем, — сообщили в Федерации тенниса Украины.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса уже отстранила Беларусь и Россию от командных турниров, а организаторы Уимблдона решили не допускать к участию в турнире российских и белорусских спортсменов.

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