У российской армии большие проблемы: Гордон опубликовал уникальные данные 1 7.05.2022, 8:59

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Оккупантам не хватает ни солдат, ни офицеров.

«Слава богу, у российской армии большие проблемы. Не хватает живой силы – ни солдат, ни офицеров. В моем распоряжении уникальные конфиденциальные данные о том, что предпринимает Россия, в частности российская армия, чтобы восполнить появившиеся бреши в живой силе», – написал основатель портала gordonua.com Дмитрий Гордон:

– Мне известно, что сирийские наемники проходят специальную программу подготовки в течение одного месяца. Во время этой подготовки их успокаивают, мол, они будут охранять российские военные базы, они воевать в Украине не будут. Но на самом деле их учат пехотной тактике, уличным боям и использованию взрывчатых веществ.

Россия осознает, что ей нужны солдаты и офицеры с опытом боевых действий, и поэтому хаотично начала перемещать российских солдат и офицеров из Сирии в Украину. В Сирию же на их место будут отправлять менее опытных солдат и офицеров из России.

Также мне известно, что части российской военной полиции уже перемещены из Сирии в Украину. Из Латакии их перемещали в Хмеймим, оттуда – в Россию и оттуда – уже непосредственно в Украину.

Также мне известно, что Россия оказывает серьезное давление на сирийское правительство, потому что оно, в свою очередь, отказывается отправлять сирийские войска на войну в Украину.

Теперь несколько слов о высокопоставленном генерале российской армии Александре Журавлеве. Кто такой Журавлев? Герой России, российский военачальник, генерал-полковник. Читаю в "Википедии": "Командовал войсками Восточного военного округа, затем – Западного". Также генерал Журавлев имеет богатый опыт Сирийской войны. Цитирую: "11 декабря 2017 года Александр Журавлев прибыл в расположение группировки российских войск на авиабазе Хмеймим и приступил к исполнению обязанностей командующего группировкой вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике". Также известно, что именно Журавлев командовал вторжением войск Российской Федерации в Северную Украину. Но потом был смещен, на его место назначили другого генерала. Недавно Александр Журавлев был отправлен в Сирию на переговоры с сирийским руководством. Министру обороны Сирии Али Абдулле Айюбу Журавлев жаловался на то, что 8-я бригада сирийской армии, которая должна была отправиться на войну в Украину, отказалась это делать. Журавлев просил от Айюба давить на руководство 8-й бригады.

Вместе с тем, мне известно, что некоторые дивизионы сирийской армии готовы отправиться на войну в Украину и готовятся к ней под руководством российских войск. В частности, 4-й дивизион сирийской армии вскоре отправится в Украину воевать против украинцев. Есть, однако, проблемы в общении между сирийскими войсками и российскими офицерами, поэтому россияне в спешном порядке ищут переводчиков, которые отправились бы в Украину вместе с сирийскими войсками, а также ищут военных медиков и другой персонал для войны с украинцами. В частности, известно о вербовке военных врачей и представителей других специальностей, столь нужных на фронте.

Как бы там ни было, я уверен, что у России ничего не получится. Враг будет разбит, победа будет за нами.

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