Нэнси Пелоси: Путин – трус 3 7.05.2022, 9:13

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Спикер Палаты представителей США поддержала признание России спонсором терроризма.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью MSNBC заявила, что поддерживает инициативу объявления России государством-спонсором терроризма. Иначе, по ее словам, этот список не имеет смысла.

На сегодня в список стран-спонсоров терроризма входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

«Если Россия не в списке государств-спонсоров терроризма, этот список нужно выбросить. Ведь речь идет о лидере ядерного государства, вторгшегося в другую страну и еще угрожающего применением тактического ядерного оружия. Речь идет о президенте страны, который послал своих солдат совершать насилие, насиловать детей, маленьких девочек, на глазах их матери и матери на глазах детей», – заявила Пелоси.

По ее мнению, такие зверства российской армии выходят за рамки цивилизованного человеческого поведения.

«Путин – трус. Вместо того чтобы воевать, он борется против мирных жителей. Он воюет с детьми. Использует это как военное оружие. Поэтому я абсолютно убеждена, что они должны быть в списке государств-спонсоров террористов, и я надеюсь, что это произойдет», – сказала Пелоуси.

Украина выступает за то, чтобы США признали Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма, а вооруженные силы России – террористической организацией. Официальное признание страны спонсором терроризма дает американскому правительству широкие полномочия для введения запрета на торговлю товарами двойного назначения и оружия, а также финансовых и экономических санкций, в том числе вторичных. Представители государств, спонсирующих терроризм, могут быть лишены дипломатического иммунитета.

Граждане страны, которая была признана спонсором терроризма, столкнутся с повышенным контролем служб безопасности США, в том числе при получении американских виз или финансовых операциях. Но сам факт внесения страны в черный список автоматически не накладывает на обычных граждан ограничений в правах.

Вовлечение в список имеет большое политическое значение – фактически это официальное признание такого государства изгоем. Статус спонсора терроризма делает невозможным налаживание отношений без изменения государственного курса, он существенно ограничивает возможности для политических и дипломатических контактов.

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