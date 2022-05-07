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С какими карточками белорусы сейчас могут ехать за границу, а какие могут не работать

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  • 7.05.2022, 9:16
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С какими карточками белорусы сейчас могут ехать за границу, а какие могут не работать

Обновления от банков.

Границы начали понемногу открываться, и попасть в условный Белосток или Вильнюс стало куда проще. А расплатиться за рубежом картой, наоборот, становится сложнее из-за различных ограничений.

Журналисты onliner.by собрали в одном месте последнюю информацию от банков по расчетам картой за границей.

В России больше не работают карты Visa и Mastercard всех белорусских банков. Вместо этого можно использовать карты «Белкарт-Мир». В каких банках их оформляют и где они могут понадобиться, мы рассказывали подробно здесь. Также карточки, эмитированные белорусскими банками, не работают в Украине.

А что с Европой и другими странами? Вот список банков, которые предупреждали, что их карты могут не работать за границей: «Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Банк ВТБ (Беларусь)», «Дабрабыт», «РРБ-Банк», «Сбер Банк», «Технобанк».

Другие банки сообщали, что за границей их картами расчет разрешен. Это «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белгазпромбанк», «Банк Решение», «БТА Банк», «БСБ Банк», «БНБ-Банк», «МТБанк», «Паритетбанк», «Приорбанк», «Статусбанк», «Цептер Банк». При этом у некоторых банков есть лимиты на снятие наличных за границей, в зависимости от банкомата и банка могут взиматься комиссии.

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