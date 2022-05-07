Балто-черноморская дуга и страшный сон Москвы

Балто-черноморская дуга и страшный сон Москвы9
- Алексей Кущ, «Главред»
- 7.05.2022, 9:20
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Новый союз при участии Беларуси и Украины вернет РФ во времена Ивана Грозного.
Создание регионального кластера Польша-Украина-Литва-Беларусь является страшным сном как для Берлина, так и для Москвы.
Славянское ядро (кроме литовцев) в 80-85 миллионов человек кардинально меняет баланс сил в Европе и является непробиваемой балто-черноморской дугой для РФ, отбрасывая оную в геополитическую нишу времен Ливонской войны Ивана Грозного.
Оживают концепции Гадячского договора гетмана Выговского и балто-черноморской доктрины Юрия Липы.
Заявление президента Польши в том же ключе.
Но украинцам нужно помнить – именно Украина должна стать осевым региональным ядром нового союза.
А для этого вдобавок к геополитике, нужно добавить эффективную экономическую, социальную и демографическую политики.
А также кратополитику системы власти.
Только наша эффективность позволит Украине нанести ключевой удар по РФ – сделать перехват геополитического влияния на Беларусь, которая становится одним из ключевых пазлов балто-черноморской дуги.
Алексей Кущ, «Главред»