Балто-черноморская дуга и страшный сон Москвы 9 Алексей Кущ, «Главред»

7.05.2022, 9:20

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Новый союз при участии Беларуси и Украины вернет РФ во времена Ивана Грозного.

Создание регионального кластера Польша-Украина-Литва-Беларусь является страшным сном как для Берлина, так и для Москвы.

Славянское ядро (кроме литовцев) в 80-85 миллионов человек кардинально меняет баланс сил в Европе и является непробиваемой балто-черноморской дугой для РФ, отбрасывая оную в геополитическую нишу времен Ливонской войны Ивана Грозного.

Оживают концепции Гадячского договора гетмана Выговского и балто-черноморской доктрины Юрия Липы.

Заявление президента Польши в том же ключе.

Но украинцам нужно помнить – именно Украина должна стать осевым региональным ядром нового союза.

А для этого вдобавок к геополитике, нужно добавить эффективную экономическую, социальную и демографическую политики.

А также кратополитику системы власти.

Только наша эффективность позволит Украине нанести ключевой удар по РФ – сделать перехват геополитического влияния на Беларусь, которая становится одним из ключевых пазлов балто-черноморской дуги.

Алексей Кущ, «Главред»

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