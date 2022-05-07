закрыть
7 мая 2022, суббота, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Балто-черноморская дуга и страшный сон Москвы

9
  • Алексей Кущ, «Главред»
  • 7.05.2022, 9:20
  • 5,514
Балто-черноморская дуга и страшный сон Москвы

Новый союз при участии Беларуси и Украины вернет РФ во времена Ивана Грозного.

Создание регионального кластера Польша-Украина-Литва-Беларусь является страшным сном как для Берлина, так и для Москвы.

Славянское ядро (кроме литовцев) в 80-85 миллионов человек кардинально меняет баланс сил в Европе и является непробиваемой балто-черноморской дугой для РФ, отбрасывая оную в геополитическую нишу времен Ливонской войны Ивана Грозного.

Оживают концепции Гадячского договора гетмана Выговского и балто-черноморской доктрины Юрия Липы.

Заявление президента Польши в том же ключе.

Но украинцам нужно помнить – именно Украина должна стать осевым региональным ядром нового союза.

А для этого вдобавок к геополитике, нужно добавить эффективную экономическую, социальную и демографическую политики.

А также кратополитику системы власти.

Только наша эффективность позволит Украине нанести ключевой удар по РФ – сделать перехват геополитического влияния на Беларусь, которая становится одним из ключевых пазлов балто-черноморской дуги.

Алексей Кущ, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов