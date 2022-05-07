Патриарх РПЦ Кирилл насмешил Сеть гигантским столом для переговоров 7 7.05.2022, 9:27

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Кремлевский клирик переплюнул Путина.

Глава РПЦ патриарх Кирилл засветился на фото за переговорным столом невообразимых размеров.

Он принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова. Соответствующее фото появилось на официальном сайте РПЦ.

Обратим внимание, что ранее за гигантским столом для переговоров фотографировался президент РФ Владимир Путин.

На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Примечательно, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.

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