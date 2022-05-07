НАТО назвало дату решающей фазы войны в Украине

НАТО назвало дату решающей фазы войны в Украине1
- 7.05.2022, 9:39
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Озвучен также прогноз о длительности военных действий.
Война России против Украины может продлиться еще долго. В то же время заместитель генсека НАТО подчеркнул, что решающими будут именно ближайшие недели.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне рассказал в интервью Al Jazeera, что решающая фаза войны для украинского государства начнется уже через считанные недели.
"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", – подчеркнул он.
В то же время, отметил Джоанне, сама война может продолжаться еще определенный промежуток времени после этой решающей фазы.
В Альянсе убеждены, что Россия не захочет воевать еще и против него после того, с чем она столкнулась в Украине.
"Вероятно, смущающим стал тот факт, что НАТО мобилизовало значительные дополнительные силы на восточном фланге, что мы впервые в истории активизировали оборонный план для восточных стран", – подчеркнул Джоан.
Но, добавил Джоан, война в Украине будет продолжаться. Более того, она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв. Но как бы там ни было, Россия постарается не впутывать в нее еще и НАТО.