«За пять дней предупредили и уволили 200 человек» 2 7.05.2022, 9:54

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Сотрудники белорусского «Яндекс. Маркета» рассказали про сокращения.

Чуть больше двух недель назад Анна и Алена получили на свои почтовые ящики одинаковые письма. Они начинались строкой: «Яндекс Маркет» проводит реструктуризацию процессов поддержки клиентов». Дальше сообщалось, что с 25 апреля обе девушки уволены. Они говорят, что вместе с ними работы лишились еще 198 человек из белорусского офиса, пишет zerkalo.io.

«Работа простая, непыльная, из дома. По графику два через два»

Алена попала в «Яндекс. Маркет» в ноябре прошлого года. Сначала прошла обучение, а к полноценной работе приступила в середине декабря. Она была сотрудником службы поддержки.

— Когда клиенты писали в службу поддержки, мы рассматривали проблему и отвечали по заранее подготовленным алгоритмам, — рассказывает девушка. — В хорошие дни это было 400 обращений, в плохие дни — меньше 100. Работа простая, непыльная, из дома. По графику два через два.

Что касается зарплаты, то в службе поддержки, по словам Алены, она зарабатывала 1700 рублей.

— У ребят, которые побыстрее и пошустрее, выходило и больше 2000, — объяснила она. — В общем, меня всё устраивало.

Затем Алену переманили работать с партнерами «Яндекса». Она прошла обучение и стала работать в b2b.

— До марта этого года мы были все трудоустроены через российскую компанию «Анкор». Но не по трудовым договорам, а по договорам возмездного оказания услуг, — говорит девушка. — С 1 марта где-то нас всех перевели на такие же договоры, только с белорусской компанией «Анкор БиУай».

Ребятам, по словам Алены, обещали открытие белорусского офиса. Об этом говорит и сотрудница службы поддержки клиентов Анна, которая устроилась в «Яндекс Маркет» в ноябре. Говорит, до февраля работали спокойно: все на удаленке, с руководством общались исключительно по переписке и созвонам, деньги за работу приходили исправно.

— Но в феврале некоторых людей стали вызывать на созвоны и увольнять. Аргументировали это тем, что люди не прошли контроль качества, — рассказывает Анна. — У нас на работе действительно есть такая вещь, как контроль качества, но о проверке в тот раз предупредили за 4 дня. Что-то исправить за это время уже невозможно. Тогда поувольняли человек 20−30. Мы продолжили работать дальше, и как-то это всё забылось. Ну ладно, бывает. Потом нам немного сменили тарификацию, перевели нас на белорусскую фирму. Всё было здорово.

«Руководители моргали глазками и говорили: «Что за кошмар, мы ничего не знаем»

20 и 21 числа обе девушки получили на электронную почту письма от «Анкор БиУай» о том, что «Яндекс» проводит «реструктуризацию процессов поддержки клиентов». Далее отмечалось, что «с 25 апреля заключенный с вами договор ГПХ прекращает действовать».

«Чтобы вы могли легче с этим справиться, мы перечислим вам дополнительную выплату в 1650 белорусских рублей (до вычета налогов). Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы все изменения прошли для вас максимально комфортно, особенно учитывая, что они приходятся на период всеобщей нестабильности».

— Такие письма пришли всему белорусскому подразделению «Яндекс Маркета». И тем, кто работал непосредственно с клиентами, и тем, кто с бизнесом, — говорит Анна. — Мы пошли к своим руководителям. Они были в шоке, сказали, что ничего не знают, мол, они не в курсе и их никто не предупредил. За неделю нам толком ничего не пояснили. Руководители моргали глазками и говорили: «Что за кошмар, мы ничего не знаем».

— Когда мы обращались в «Яндекс», нас перекидывали на «Анкор БиУай», а когда в «Анкор» — отправляли в «Яндекс», — добавляет Алена. — Единственная информация, которую нам удалось добыть, это то, что «Яндекс» прекращает финансирование новых проектов. А значит, и филиала в Беларуси. Соответственно, люди, которых набрали для обеспечения этих проектов, не нужны. Вот всех уволили. Больше никакой правды мы не добились, наша руководительница ничего не ответила. А руководитель по Беларуси и вовсе проигнорировал наши сообщения. Сначала не читал, а потом и вовсе почистил переписку. Екатерина из «Анкор», которая вела с нами переписку, ответила: «Ребят, ничего не знаем, сами в шоке».

— Как я это вижу — после начала войны в Украине стало невозможно финансово поддерживать «Яндекс» в Беларуси, он не откроется, соответственно, подразделение никому не нужно, — считает Анна. — В целом, нас уволили по закону, ведь это не были трудовые договоры. Но всё равно, конечно, непонятно, почему…

По словам девушек, 25 апреля у сотрудников забрали все ключи доступа. И всё, на этом работа прекратилась.

— Уволили все белорусское подразделение, а это 200 человек, — говорит Анна.

— В белорусском чате «Яндекс Маркета», который работал с клиентами, перед увольнением было 80 человек, был еще чат b2b, там еще примерно столько же. В общей сложности около 200 наберется, — рассуждает Алена.

Официально

Отыскать контакты компании «Анкор БиУай» оказалось не таким простым делом. Оказалось, что она принадлежит «Юридической компании «Бигл Лигал». Однако комментировать ситуацию с увольнением такого большого числа сотрудников там отказались.

— Не будет с вами директор говорить. Никаких комментариев не будет. Особенно СМИ, запрещенному в Беларуси, — сказала секретарь директора компании, которая и подписывала договоры с наемными работниками.

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