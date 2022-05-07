«Путина подставили свои же из-за денег» 1 7.05.2022, 10:17

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Историк объяснил, почему провалился блицкриг РФ в Украине.

Президент России Владимир Путин поверил в то, что ему говорило его окружение, мол, украинцы не будут сопротивляться российскому вторжению. Это и стало причиной провала блицкрига.

Такое мнение во время чата на "Главреде" озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

Отвечая на вопрос, за что диктатора так жестко подставили свои же, рассказывавшие сказку об украинцах, ожидающих "русских освободителей", Вятрович ответил так:

"За что подставили – за деньги, конечно. Они же брали под это огромные суммы, рассказывая Путину, что эти деньги выстраивают большую сеть влияния на украинское общество, что их агентура, которая так дорого стоит России, контролирует настроения украинцев, а значит, когда начнется наступление, эта агентура сделает так, что российскую армию в Украине поздравят с цветами".

По словам историка, Путин поверил в свою же пропаганду, что русские и украинцы – "один народ", что украинцы ждут "освобождения" и "денацификации". Это и послужило причиной краха блицкрига.

"Он (Путин, - ред.) явно рассчитывал как минимум на пассивность со стороны украинцев и на то, что они не будут сопротивляться российской армии, если не будут приветствовать. Но не было не только приветствия со стороны украинцев, но даже пассивности. Было упорное сопротивление по всей Украине – не только бойцов Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, но и гражданского населения. Это и стало причиной крушения блицкрига", - сказал Вятрович.

Историк добавил, что после того как план провалился, он перегруппировывает свои силы для того, чтобы иначе попытаться переломить ситуацию в Украине.

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