Разведка Британии: РФ теряет в боях самую современную технику 5 7.05.2022, 10:36

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Ее замена будет сложной из-за санкций.

Украина наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям России. РФ потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после боев с ВСУ.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

Как минимум один Т-90М, самый современный танк России, был уничтожен в ходе боевых действий.

Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных частей России, в том числе воюющих в Украине.

Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силы.

Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники, подчеркивают разведчики.

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