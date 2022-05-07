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Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе

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  • 7.05.2022, 10:39
  • 6,358
Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе

Во время аукциона выступил сам президент Украины, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.

В Лондоне на аукционе по сбору средств на нужды Украины продали знаменитую флисовую кофту президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Telegraph.

Лот ушел с молотка за 90 тысяч фунтов стерлингов. Начальная цена - 50 тысяч фунтов стерлингов.

Добавим, что перед началом торгов выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал участников аукциона не жадничать.

Во время аукциона выступил и Владимир Зеленский. Он похвалил Великобританию и "храброго Бориса", который ранее посетил Украину.

Ранее на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...!" продали за 5 млн грн.

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