Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе

Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе5
- 7.05.2022, 10:39
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Во время аукциона выступил сам президент Украины, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.
В Лондоне на аукционе по сбору средств на нужды Украины продали знаменитую флисовую кофту президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет The Telegraph.
Лот ушел с молотка за 90 тысяч фунтов стерлингов. Начальная цена - 50 тысяч фунтов стерлингов.
Добавим, что перед началом торгов выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он призвал участников аукциона не жадничать.
Во время аукциона выступил и Владимир Зеленский. Он похвалил Великобританию и "храброго Бориса", который ранее посетил Украину.
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