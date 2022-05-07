Биологи научили пчел различать четные и нечетные числа 7.05.2022, 10:45

Насекомым показывали карточки с числами от 1 до 10 и тренировали их.

Дети проходят четные и нечетные числа в начальных классах, но до сих пор такая категоризация была исключительно прерогативой человека разумного. Ни одно животное не понимало, чем 1, 3, 5 и 7 отличаются от 2, 4, 6 и 8. Новое исследование кладет конец нашей гегемонии в этой сфере.

Возможно, умение отделять четное от нечетного не такое сложное, как считалось прежде.

Задачи на четность считаются абстрактными и требующими высокого уровня развития понятий о числе. Кроме того, идея четности глубоко проникла в человеческую культуру. К четным числам мы относимся не так, как к нечетным: например, быстрее и точнее идентифицируем их, а также обычно ассоциируем четные числа с правой стороной тела и пространства, а нечетные — с левой. Ученые предполагают, что эти приобретенные или врожденные предвзятости возникли либо с эволюцией, либо в результате усвоения культурных норм, либо имело место то и другое, пишет Conversation.

В прошлом австралийские биологи уже приводили доказательства умения медоносных пчел выполнять простые арифметические действия и сопоставлять количество с символами. Для того чтобы научить насекомых новой задаче выделения категории четности, они разделили их на две группы. Одна тренировалась соотносить нечетные числа с подслащенной водой, а четные — с горькой. Во второй все было наоборот.

Пчелам показывали карточки с числами от 1 до 10, и тренировали их, пока они не стали давать правильный ответ с точностью 80%. Любопытно, что скорость обучения у групп была разной. Те пчелы, которые ассоциировали нечетные числа со сладкой водой, учились быстрее. Это отличает их от людей, которые запоминают четные числа быстрее.

Затем исследователи провели эксперимент, показав пчелам незнакомые им числа, 11 и 12. Они отнесли их к четным или нечетным с точностью 70%.

Отсюда ученые делают предположение, что категоризация чисел по четности может быть не такой комплексной задачей, как считалось ранее. Ведь в мозге пчел всего около 960 тысяч нейронов, а у человек — 86 млрд.

В 2019 году команда исследователей из США разработала точную систему перевода с языка танца медоносных пчел. Калибровочная модель позволит ученым мгновенно интерпретировать сложную коммуникацию этих насекомых и, возможно, спасет их от вымирания.

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