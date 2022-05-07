Что изменилось для автолюбителей и перевозчиков в мае? 7.05.2022, 11:20

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В последнее время было принято несколько нововведений.

В последнее время было принято несколько нововведений, касающихся в том числе и сферы авторынка. Сайт av.by напомнил, что меняется для автолюбителей и перевозчиков.

Наземным транспортом можно беспошлинно ввозить больше товаров

Еще с конца апреля на территорию ЕАЭС можно беспошлинно ввозить товар (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива) на сумму, не превышающую 1 000 евро, весом до 31 кг. Норма временная — действует до 1 октября текущего года.

При въезде в Беларусь обязательно дезинфицируются все ТС

С 1 мая 2022 года вступил в силу Указ № 154, согласно которому при въезде на территорию Беларуси транспортные средства подлежат обязательной платной дезинфекции. Оплата будет производиться путем приобретения контрольной марки в Белгосстрахе и ОАО «АСБ Беларусбанк» в пунктах пропуска через государственную границу. При отсутствии у водителя или владельца ТС такой марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в РБ.

Изменен порядок применения навигационных пломб

В соответствии с постановлением Совмина от 28.04.2022 № 262 навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территорий Литвы, Латвии и Польши, а также в отношении порожних автотранспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Евросоюзе.

Положения постановления не применяются в отношении товаров, перевозимых транзитом из Калининградской области, а также не распространяются на тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, проезд которых осуществляется при наличии специального разрешения.

Кроме того, документ не применяется при перевозке живых животных, а также в отношении иностранной безвозмездной помощи, помещаемой под процедуру таможенного транзита, в случае если таможенным органом отправления и назначения является таможенный орган Беларуси.

Постановление уже официально опубликовано и вступило в силу.

Литва сняла пандемийные ограничения

С 1 мая при въезде в Литву больше не требуется делать тест на COVID-19 (в том числе невакцинированным и не переболевшим инфекцией) и заполнять анкету пассажира.

Зарядка электромобилей подорожала

Стоимость зарядки электрокаров за 1 кВт·ч с 1 мая 2022 года составит:

- при медленной зарядке — 0,35 рубля/кВт·ч;

- при быстрой зарядке — 0,45 рубля/кВт·ч.

Снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина от 28.04.2022 № 263 в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на:

- сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — $49,6 за 1 т (ранее — $61,2);

- прямогонный бензин — $27,2 за 1 т (ранее — $33,6);

- товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — $14,8 за 1 т (ранее — $18,3).

Постановление вступило в силу 1 мая 2022 года.

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