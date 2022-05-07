Что и почем можно купить в секонд-хендах 1 7.05.2022, 11:27

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Магазины б/у одежды достаточно популярны у белорусов.

Магазины б/у одежды достаточно популярны: кто-то отправляется туда, чтобы найти дешевую, но брендовую вещь, а кто-то – купить обновку за «копейки». В Барановичах таких торговых заведений немало. Корреспондент Intex-press прошлась по секон-хендам нашего города и посмотрела, что предлагают и по какой цене.

Скажу сразу, я – не частый гость в таких магазинах, заходила пару раз и могу сказать точно, чтобы найти что-то стоящее, нужно хорошенько покопаться. А для этого придется обойти с десяток «секондов» и потратить немало времени. Стоит ли оно того, судите сами.

Три вещи за 10 рублей

Первый магазин, в который я заглянула, находится на улице Комсомольской. Помещение маленькое, все аккуратно развешано на вешалках. Вот только запах… Как будто шкаф со старыми вещами открыла.

В наличии есть мужская, женская и детская одежда разных размеров и фасонов. Цена – шок. Почти везде стоят таблички с надписью «5 рублей». А на одной из вешалок, которая сразу привлекла мое внимание, указано, что три вещи продаются за 10 рублей. С нее я и начала.

Первое впечатление – просто поношенные, застиранные вещи немодных сейчас фасонов. Я бы их точно не носила, даже если бы они были новые. Однако, перерыв почти весь стеллаж, я нашла джинсовую юбку в ретро-стиле. Мне она понравилась, я бы ее купила. Тем более, что за 5 рублей. Отлично! Начало положено.

Дальше пошли халаты, кофты, майки, блузки, верхняя одежда. Но больше всего меня поразили мужские кальсоны. Не знаю, кто покупает ношеное белье. Хотя, если учесть цену, то, возможно, и эта вещь найдет нового хозяина.

Одежда хорошая, обувь – только в огород

Следующий магазин находился на той же улице. Помещение больше, светлее, запаха нет и много людей. Глаза разбегаются: куда идти, что смотреть?

Начала от входа. Все развешано, выбирать удобно. Платья, байки, майки, даже бюстгальтеры есть. Состояние вещей хорошее.

В этом магазине я решила поискать себе джинсы. Тем более, что выбор был большой. В результате нашла джинсовый комбинезон. Мне даже показалось, что он абсолютно новый. Цены на нем не было, поэтому я обратилась к продавцу.

Как оказалось, вещи в этом секонд-хенде делятся на два типа. На это указывают разного цвета чипы: черные и белые – просто вещи и люкс вещи. Они продаются на развес, у каждой категории своя цена за килограмм, которая к тому же каждый день разная.

Так как я ходила по магазинам в четверг, а комбинезон оказался «люкс», цена за кило была 84 рубля 90 копеек. Мой комбинезон стоил около 40 рублей. В любом случае дешевле, чем на рынке или в обычном магазине.

Но вот обувь, которая продавалась, была, как по мне, ужасного качества: стоящие кроссовки, балетки, босоножки напомнили мне полку дачной обуви, в которой только на огород и пойдешь.

Есть и Zara, и H&M

Я не раз слышала, что в секонд-хендах можно найти фирменные вещи в хорошем состоянии. «Где они?!» – хотелось крикнуть мне, после того, как я «обыскала» как минимум пять магазинов бэушной одежды.

Оказалось, не там искала. Нужно идти в магазины стоковой одежды. Почти тот же «секонд», но только вещи в стоке, как мне объяснили, не ношеные, а просто с каким-нибудь небольшим браком, который и не всегда заметен.

Мне посоветовали несколько магазинов стоковых вещей, и я направилась туда. Один из них – недалеко от молодого парка.

На входе меня встречает табличка, что на все скидка 40%. Ну что ж, посмотрим. Магазин небольшой, все вещи развешаны по видам: отдельно куртки, отдельно кофточки и так далее. И да, действительно немало вещей фирмы Zara и H&M.

Я присмотрела себе брюки за 36 рублей и спортивный костюм, понравилась джинсовая куртка за 120 рублей. Выглядит все, как новое. К тому же, если учесть скидку, то можно брать.

А вот что касается курток и пальто, я бы не сказала, что они не ношеные. Видно, что не первой свежести.

Кофточку под брючки

Заглянула еще в один из секенд-хендов – в Текстильном микрорайоне. Магазин достаточно большой, светлый, на каждой вещи указана цена. Что-то на скидках, что-то из нового поступления.

Вещи, как на мой вкус, хорошие. Видно, что не новые, но качество и состояние мне понравилось. Нашла легкую кофточку за 15 рублей – я бы такую надела под джинсы или красные брюки, которые нашла в этом же магазине по цене 36 рублей.

«Постоянных клиентов знаем в лицо»

Продавцы секонд-хендов, с которыми удалось поговорить, отмечают, что такие магазины популярностью у населения и новый товар быстро раскупается.

– Народ у нас есть постоянно, и вещи на вешалках долго не задерживаются, особенно в день привоза. Вещи хорошие, я сама себе иногда что-то покупаю, отметила одна из работников. – У нас есть постоянные клиенты, которые часто к нам приходят, некоторых знаем в лицо. И всегда можем отличить тех, кто приходит в первый раз.

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