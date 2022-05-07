Россия уже потеряла в войне с Украиной более 25 тысяч военных

Россия уже потеряла в войне с Украиной более 25 тысяч военных1
- 7.05.2022, 11:30
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Генштаб ВСУ обновил данные.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных. При этом оккупанты лишились 1122 танков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие потери с 24 февраля по 7 мая составили:
личный состав - 25100 (+200) человек
танки - 1122 (+12)
боевые бронированные машины - 2713 (+27)
артиллерийские системы - 509 (+7)
РСЗО - 172 (+1)
средства ПВО - 84 (+1)
самолеты - 199
вертолеты - 155
автомобильная техника - 1934 (+8)
корабли/катера - 11
БПЛА оперативно-тактического уровня - 341 (+17)
специальная техника - 38
крылатые ракеты - 90
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".