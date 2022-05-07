Россия уже потеряла в войне с Украиной более 25 тысяч военных 1 7.05.2022, 11:30

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Генштаб ВСУ обновил данные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных. При этом оккупанты лишились 1122 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие потери с 24 февраля по 7 мая составили:

личный состав - 25100 (+200) человек

танки - 1122 (+12)

боевые бронированные машины - 2713 (+27)

артиллерийские системы - 509 (+7)

РСЗО - 172 (+1)

средства ПВО - 84 (+1)

самолеты - 199

вертолеты - 155

автомобильная техника - 1934 (+8)

корабли/катера - 11

БПЛА оперативно-тактического уровня - 341 (+17)

специальная техника - 38

крылатые ракеты - 90

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".

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