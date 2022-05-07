В Беларуси выявили суррогатное мороженное, состоящее из растительного жира 12 7.05.2022, 11:48

7,548

Вот как оно выглядит.

Производитель указал неверную информацию на упаковке и вводил в заблуждение покупателя.

Госстандарт обнаружил российское мороженое, которое состояло практически полностью из заменителей, сообщает intex-press.by. Бренд «Бодрая корова» производится в городе Белгороде в России. В данной продукции изготовитель указал содержание заменителя молочного жира (растительное сырье) в количестве 50 % от общего жира. После проверки Госстандарта, оказалось, что фактическое содержание растительного жира составило от 94,5 % до 97,7%!

По сути, продукты состоят из растительного жира и их нельзя назвать молокосодержащими. Технический регламент ЕАЭС на молоко и молочную продукцию допускает использование заменителя молочного жира в количестве не более 50 %. Ввоз и обращение этих видов мороженого на территории нашей страны запрещены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».