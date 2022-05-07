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В Беларуси выявили суррогатное мороженное, состоящее из растительного жира

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  • 7.05.2022, 11:48
  • 7,548
В Беларуси выявили суррогатное мороженное, состоящее из растительного жира

Вот как оно выглядит.

Производитель указал неверную информацию на упаковке и вводил в заблуждение покупателя.

Госстандарт обнаружил российское мороженое, которое состояло практически полностью из заменителей, сообщает intex-press.by. Бренд «Бодрая корова» производится в городе Белгороде в России. В данной продукции изготовитель указал содержание заменителя молочного жира (растительное сырье) в количестве 50 % от общего жира. После проверки Госстандарта, оказалось, что фактическое содержание растительного жира составило от 94,5 % до 97,7%!

По сути, продукты состоят из растительного жира и их нельзя назвать молокосодержащими. Технический регламент ЕАЭС на молоко и молочную продукцию допускает использование заменителя молочного жира в количестве не более 50 %. Ввоз и обращение этих видов мороженого на территории нашей страны запрещены.

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