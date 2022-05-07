В Беларуси выявили суррогатное мороженное, состоящее из растительного жира

В Беларуси выявили суррогатное мороженное, состоящее из растительного жира12
- 7.05.2022, 11:48
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Вот как оно выглядит.
Производитель указал неверную информацию на упаковке и вводил в заблуждение покупателя.
Госстандарт обнаружил российское мороженое, которое состояло практически полностью из заменителей, сообщает intex-press.by. Бренд «Бодрая корова» производится в городе Белгороде в России. В данной продукции изготовитель указал содержание заменителя молочного жира (растительное сырье) в количестве 50 % от общего жира. После проверки Госстандарта, оказалось, что фактическое содержание растительного жира составило от 94,5 % до 97,7%!
По сути, продукты состоят из растительного жира и их нельзя назвать молокосодержащими. Технический регламент ЕАЭС на молоко и молочную продукцию допускает использование заменителя молочного жира в количестве не более 50 %. Ввоз и обращение этих видов мороженого на территории нашей страны запрещены.