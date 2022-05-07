Путин проигрывает раз за разом 17 Леонид Швец, «Слово и дело»

7.05.2022, 12:50

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Глава Кремля уже не выдерживает.

В попытке снизить меру тревожной неопределенности и проникнуть взглядом через туман войны, многие эксперты, а, вернее, комментаторы происходящего, поскольку не может быть никаких экспертов по уникальному, приходят к двум тезисам: "Россия войну проиграет" и "Путин не может проиграть". Несложно заметить, что они противоречат друг другу, а раз так, то рождается парадоксальный и пугающий вывод: совершенно непонятно, чем закончится война.

Ну, вообще-то, утверждая, что Россия ее проиграет, мы как раз о результатах и говорим. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, русские уже проиграли, "по их собственному определению": "Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Украина сохраняет суверенитет. Разделить НАТО не удалось". Цели не достигнуты, а, значит, проигрыш налицо. Да, пока никто не знает, как и когда он будет зафиксирован, но ничего, что можно было бы назвать победой России, впереди не просматривается. Отдельный вопрос, насколько Украина останется довольна тем, как победит, но Россия не победит никак.

Говоря о том, что Путин "не может проиграть", отталкиваются от очевидного наблюдения, что Кремль не любит и не умеет проигрывать, российская государственная машина не имеет хода назад. Этот тезис не так безупречен, как предыдущий. Если кто-то чего-то не любит и не умеет, совсем не значит, что это нелюбимое не придется пережить.

Ставка на Януковича в 2004 году не сработала, и Россия проиграла. Проигрышем стал и второй Майдан, после которого Янукович очутился в Ростове. Да, последовала месть, но Киев на российский поводок так больше и не сел. Перед началом большой войны был нанесен удар по пятой колонне, а с началом войны довершен, и с этим проигрышем Путин тоже ничего не может поделать. Куму Вите передали, что не больно-то он русскому царю и нужен. Оксана падала в обморок и лезла в петлю.

Вся история путинского правления, если приглядеться, увенчана сплошными поражениями. После этого говорить, что Путин не любит проигрывать, даже неудобно. Да он просто жаждет собственного унижения.

И тут приходят на помощь "путин-ратгеберы". По аналогии с "путин-ферштейерами", людьми, которые норовят войти в положение Путина и услужить ему, "путин-ратгеберы" норовят дать ему совет: "На месте Путина я бы…". Это очень сомнительная позиция, поскольку, оказавшись на месте Путина, любой порядочный человек, осознав фатальную метаморфозу, тут же удавился бы из отвращения к себе. Но это не останавливает порой весьма неглупых и вполне порядочных людей от суждений типа "российскому правительству" или "Кремлю необходимо…". Непрошенным советчикам принадлежит заслуга популяризации идеи, что Путин из нелюбви к проигрышам применит ядерное оружие. А как иначе? Ведь будь они Путиным…

То, что он на многое способен, не вызывает сомнения ни у кого, доказательств, особенно в последние месяцы, с избытком. Но ведь не меньше доказательств, что столкновения с настоящим сопротивлением "непобедимый" упырь не выдерживает. И раз за разом проигрывает. Не нужно ему подсказывать, как это сделать в этот раз наилучшим или самым страшным для окружающих образом. Никому в его шкуре, слава богу, не бывать. А ему в своей ходить в любом случае уже не долго.

Леонид Швец, «Слово и дело»

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