Столтенберг предупредил об эскалации войны в ближайшее время 8 7.05.2022, 12:09

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Генсек НАТО обратил внимание на сильный контраст между российскими и украинскими войсками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов.

Об этом Столтенберг заявил в интервью Welt am Sonntag.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - сказал генсек Альянса.

При этом, по его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, потому что "украинские войска энергично защищают себя".

"Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются", - отметил Столтенберг.

По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

"В долгосрочной перспективе Украина может не только осуществлять свою оборону с помощью оружия еще со времен Советского Союза, но и перейти на современное западное оружие. Только таким образом Киев сможет навсегда успешно предотвратить российское вторжение", - резюмировал генсек НАТО.

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