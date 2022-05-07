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Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны «парада» в Мариуполе

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  • 7.05.2022, 12:16
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Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны «парада» в Мариуполе

Украинская разведка обнародовала список.

Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны «парада» в разрушенном Мариуполе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск», - говорится в сообщении.

Российские захватчики настолько боятся нападения украинских военных, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану.

«Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение», - сообщает разведка.

Отмечается, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии РФ (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

ГУР Минобороны также опубликовало список командного состава полка и напомнило, что за преступления против мирного населения Украины, все военные преступники будут привлечены к ответственности.

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