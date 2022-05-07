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От войны до войны

  • Леонид Невзлин
  • 7.05.2022, 12:21
  • 4,114
От войны до войны

Как Путин осквернил память о Победе.

Путин отнимает у людей жизни, их мир, он хочет отнять у них и память. Мы с моими единомышленниками попытались понять, как же Россия, а до нее Советский Союз умудрились так осквернить память о Победе в Великой Отечественной Войне. Как мир перестал быть целью, как ею снова стала война.

Сегодня ветераны, живущие в Израиле, со слезами на глазах недоумевают, как же так вышло, что внуки тех дедов, которые отстаивали родную землю вместе, теперь стреляют друг в друга.

«Господи, неужели мне придется жить при еще одной войне», - спрашивает 100-летняя женщина, которая репатриировалась только что из Киева в Израиль. Придется. Уже пришлось.

Посмотрите наш фильм об этом.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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