В сети появился долгожданный трейлер сиквела фильма «Аватар» 4 7.05.2022, 12:35

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Ожидается, что продолжение фантастической эпопеи выйдет на экраны 14 декабря.

В сети появился долгожданный трейлер сиквела фильма «Аватар» 2009 года «Аватар: Путь воды». Официальный дебют видео состоялся в кинотеатрах перед премьерой «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» (в России картину не показывали), и только через несколько дней Lightstorm Entertainment предполагала выложить трейлер в сеть, пишет сайт afisha.ru.

Действие сиквела Джеймса Кэмерона разворачивается спустя несколько лет после событий оригинала, когда главные герои уже успели обзавестись большой семьей. Помимо трех своих детей пара приняла в семью Майлза Сокорро, который родился на военной базе планеты Пандора.

В картине снялись Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Ожидается, что «Аватар-2» выйдет на экраны 14 декабря. До этого Disney отложила премьеры всех остальных сиквелов на год вперед. Изначально «Аватар-3» должен был выйти на экраны 21 декабря 2023 года, но теперь лента ожидается лишь 19 декабря 2024-го. Четвертую часть выпустят в прокат 17 декабря 2026 года вместо 18 декабря 2025-го, а пятую — 21 декабря 2028 года вместо 16 декабря 2027-го.

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