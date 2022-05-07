Макрон официально вступил в должность президента Франции на второй срок 3 7.05.2022, 13:18

В своей инаугурационной речи он пообещал способствовать завершению войны РФ против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова официально вступил в должность после победы на выборах. Таким образом, сегодня начался его второй 5-летний президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце.

#UPDATE French President Emmanuel Macron was on Saturday inaugurated in a ceremony at the Elysee Palace for a second five-year term set to be shadowed by immense challenges both at home and abroad pic.twitter.com/U1VFDcBu3a — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2022

Также сообщается, что в своей инаугурационной речи Макрон пообещал способствовать завершению войны России против Украины, помочь победить мужеству и демократии, а также построить новый мир в Европе.

Напомним, по итогам второго тура выборов во Франции действующий президент получил 58,55% голосов избирателей, а его оппонентка Марин Ле Пен - 41,45%. При этом в первом туре разрыв между кандидатами составил всего 3%.

Примечательно, что в 2017 году во втором туре также сошлись Макрон и Ле Пен, но тогда он одержал еще более убедительную победу. Его соперница признала поражение в 2022 году после результатов экзит-полов.

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