Какие уютные дома продают сейчас в Минске 2 7.05.2022, 13:36

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Современные, недорогие и не под снос.

Мы привыкли, что частный сектор в Минске – это или никому не нужные старые хаты под снос, или огромные «дворцы» за миллионы долларов. А между тем, в столице есть современные дома по вменяемой стоимости. В своей базе realt.by нашли 6 средних по размеру коттеджей – с актуальными планировками и ценой не выше 220 тысяч долларов. Смотрите, какие дома и с какой начинкой продаются сегодня в Минске.

Дом на Земледельческой

Этот коттедж площадью 167 «квадратов» находится в районе усадебной застройки на улице Орловской. При этом, как сообщается в объявлении, данный участок по плану развития города не подлежит сносу.

Расположение у дома весьма неплохое. Рядом − Комсомольское озеро, футбольный манеж, парк развлечений «Dreamland», кинотеатр «Киев», Киевский, Брагинский и Мозырьский скверы.

В доме есть все удобства, газоснабжение и водоснабжение центральные, установлены новые коммуникации, новый газовый котел Bosch-6000 24 кВт.

Коттедж (вероятно, он переделан из старого строения) состоит из одного этажа и мансарды. На каждом уровне можно сделать по несколько спален. Санузлы также предусмотрены на каждом этаже. В данный момент, судя по фото, в доме готова только кухня. Внутреннюю отделку остальных помещений новому хозяину придется делать самостоятельно.

В дополнение к дому идет земельный участок площадью 5 соток. На придомовой территории есть гараж и баня.

Стоимость – 139 тысяч долларов.

Дом на Ангарской

Этот таунхаус расположен в Заводском районе − в Ангарском переулке. Его площадь – 128 «квадратов». Каркасно-блочный дом состоит из двух этажей, 5 комнат и террасы.

Рядом находится лесопарк «Ангарская-2», а также сразу 2 школы, гимназия и несколько детских садов.

Двухэтажный дом полностью готов к проживанию – на фотографиях можно заметить свежий ремонт и новую мебель.

К слову, соседний таунхаус (дом поделен на два блока) также продается – в нем нет отделки, поэтому жилье стоит дешевле.

Стоимость – 159 тысяч долларов.

Дом в Масюковщине

Этот деревянный дом находится в черте города – во Фрунзенском районе, на улице Масюковщина. Дом возведен в 2021 году, при его строительстве использованы экологически чистые материалы, влагостойкие и хорошо сохраняющие тепло.

В коттедже – 150 «квадратов», два этажа, высокие потолки, просторные светлые комнаты и терраса с видом на окрестности.

Дом полностью готов к проживанию. Тут есть все коммуникации. В дополнение к дому идет зеленый участок в 7 соток.

Стоимость – 180 тысяч долларов.

Дом на Чайковского

Этот современный коттедж находится в двух минутах ходьбы от Севастопольского парка, что в Первомайском районе.

Дом подключен ко всем коммуникациям: отопление – газ, вода и канализация – центральные. Жилье полностью отремонтировано и готово к проживанию. В объявлении уточняется, что дом был возведен в 1951 году, однако в прошлом году строение прошло полную реконструкцию.

К деревянному коттеджу прилегает участок в 5 соток, который находится в пожизненном владении. Территория возле дома ухожена и огорожена, на участке произрастают туи, плодовые деревья и кустарники.

Что касается окружения, то вся городская инфраструктура (магазины, школы, садики) находится совсем рядом. При желании от дома можно пешком дойти до проспекта Независимости и станции метро «Московская». От практически загородного дома рядом с парком до столичного метро – всего 1200 метров.

Стоимость − 191 тысяча долларов.

Таунхаус на Иодковской

Этот таунхаус расположен рядом с Цнянским водохранилищем. Жилье является 1/4 частью блокированного дома, который стоит на огороженном участке площадью в 19 соток.

Высота потолков жилых помещений составляет от 3.2 до 3.8 метра. Таунхаус оснащен кондиционерами, которые расположены в гостиной и 2-х спальнях. Подоконники выполнены из натурального камня. Отделка стен и потолка − венецианская штукатурка. Напольное покрытие − плитка/ламинат.

Коммуникации: водопровод – центральный, канализация – местная, газовое отопление/ теплые полы (отдельно регулируемые для каждого помещения).

Территория дома 2009 года постройки огорожена и оснащена видеонаблюдением, есть видеодомофон. Установлены электро-ворота, обустроена крытая парковка. Территория облагорожена, выполнен ландшафтный дизайн.

Что касается инфраструктуры, то в десяти минутах ходьбы находится Цнянское водохранилище, а также множество школ и детских садов, магазинов, аптека, зоомагазин, рестораны. Выезд на кольцевую – в 5 минутах от дома.

Стоимость – 214,9 тысячи долларов.

Коттедж на Авангардной

Этот двухэтажный коттедж с мансардой находится в отличном месте − возле Ботанического сада. Общая площадь реконструированного в 2017 году дома составляет 211 «квадратов». На первом этаже проектом предусмотрена кухня-столовая и две жилые комнаты, на втором – 3 спальни, есть также небольшая мансарда.

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