«В Луганской области атаки совершают вагнеровцы, а кадыровцы не воюют, а мародерят и снимают видео»
- 7.05.2022, 13:44
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Глава области назвал оперативные цели оккупантов.
В Луганской области попытки прорыва обороны Вооруженных сил Украины предпринимают наемники частной военной компании "Вагнер". Об этом 7 мая сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"У россиян не получается вообще, поэтому в Луганской области атаки на прорывы совершают вагнеровцы. Рашисты продолжают попытки прорваться в Попасной и Воеводовке, бои до сих пор продолжаются, враг успеха не имеет. Несмотря на большое количество разной техники и вагнеровцев, оказавшихся не бессмертными, орки не могут захватить населенные пункты", – говорится в сообщении.
По данным Гайдая, Рубежное наполовину контролируется российскими оккупантами.
Глава ОВА сообщил также, что в боевых действиях в Луганской области принимают участие чеченские подразделения.
"Кадыровцы в Луганской области не воюют – только мародерят и снимают видео", – отметил он.
Кроме того, Гайдай сообщил, что по словам пленных оккупантов, у российской армии одна цель – "выйти на географические границы Луганской области".
Он призвал людей на выходные оставаться дома.
"Следующие несколько дней будут тяжелыми, ведь россияне будут пытаться сделать что-то, чтобы 9 мая отчитываться перед Путлером, поэтому призываю: будьте осторожны, оставайтесь в укрытиях, ограничьте пребывание на улице", – написал Гайдай.