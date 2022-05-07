«Ждем, когда возьмутся за кардиологов»: у Синепалого обострились проблемы со здоровьем 7.05.2022, 13:53

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Медицинскую отрасль Беларуси действительно штормит.

Во время интервью с Associated Press (подробный разбор очередного медийного провала здесь) синепалый выглядел не очень хорошо. Бледный вид и покрасневшие глаза, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Возраст и стресс делают свое дело.

Сейчас вот обратили внимание на крайне крупный шрифт на шпаргалках к совещанию, чтобы можно было читать без очков.

Иногда в хронике этот предмет фигурировал на столе, но вообще пресс-служба всегда старалась его вырезать. Это отголосок комплексов из детства или желание выглядеть абсолютно здоровым, несмотря на объективные возрастные проблемы. То, что зрения ухудшается с возрастом – это нормально. Но диктаторы не умеют стареть.

Тем не менее мы обратили внимание на то, что на шпаргалке поместилось всего лишь восемь строк буквально по несколько слов в строке. Несколькими годами ранее их было двенадцать, раньше - еще больше. То есть проблема прогрессирует.

В медицинской среде появилась шутка. Когда обострились проблемы с суставами, появилось дело ортопедов, сейчас, когда садится зрение, задерживают офтальмологов, ждем, когда возьмутся за кардиологов.

Шутки-шутками, но медицинскую отрасль действительно штормит. Нехватка персонала в государственных клиниках и мстительная атака на частный сектор (ЛОДЭ, вполне возможно, не последняя ласточка: если ты помогал потерпевшим после августа-2020 или принимал на работу уволенных врачей – это уже вполне себе повод лишить тебя лицензии) добивают отечественное здравоохранение и, как следствие, самих белорусов.

То, что происходит сейчас, - демонстрация реальных интересов хунты в этой сфере: заставить работать за копейки под страхом уголовного преследования, собрать максимум денег в качестве выкупа. Однако если хунта думает, что люди из ЛОДЭ прямиком отправятся в поликлиники, где не хватает кадров, то спешим огорчить. Впрочем, давно понятно, что здоровье граждан Беларуси и интересы медиков никому не важны.

Зачем строить планы перспективного развития, если самой перспективы нет? Для себя хунта некоторый резерв придворных докторов еще оставляет, но это и этот ресурс не бесконечен.

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