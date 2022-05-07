Минометное подразделение 79-й бригады уничтожило вражеский танк в капонире 7.05.2022, 13:55

Технику взорвали осколочно-фугасными и зажигательными минами.

Бойцы из минометного подразделения 79-й бригады десантно-штурмовых войск уничтожили танк российских оккупантов, который находился в капонире.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook, пишет УНИАН.

Как передает украинское командование, танк притаился в полевом капонире. Это фланкирующее сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям. Однако минометный расчет 79-й бригады вовремя обнаружил и взорвал вражескую технику.

"После точных попаданий осколочно-фугасных и зажигательных мин — капонир вместе с вражеским танком были уничтожены", — заявил командир минометного подразделения.

Напомним, это не первый танк, который сегодня, 7 мая, уничтожили Вооруженные силы Украины. На Харьковщине украинские защитники взорвали Т-90. А согласно данным от Генштаба, за все время с момента полномасштабного вторжения ВСУ превратили в металлолом 1122 танка.

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