Почему Украина выиграет в атаке на армию РФ 2 Эль Мюрид, «Главред»

7.05.2022, 14:10

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ВСУ перемалывают оккупантов, формируя второй и третий эшелоны, которые перейдут в наступление.

В МИД РФ заявили, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации. "И на третий день Зоркий Сокол заметил..."

В чем проблема распадающейся системы управления? В том, что она всегда запаздывает с любыми решениями. Впавшая в кому управленческая система внешне существует, но забита тромбами белого шума, как труба отопления — известковым налетом. Поэтому управляющая информация с трудом доходит до исполнителей и точно так же медленно и печально возвращается назад. Где ее неспешно и тоже с большой натугой пытаются обработать, осмыслить и выдать новое решение.

Уже к началу марта стало понятно, что всё идёт плохо. Я понятия не имею, что именно планировали генералы и чего от них требовал Путин. Однако не нужно быть военным гением, чтобы понять: собранных сил и средств недостаточно ни для чего. Их банально мало. Поэтому вместо 40 дней, как американцы во время "Бури в пустыне", ограничились буквально сутками авиа- и ракетных ударов, после чего начали наземные действия.

Единственный сюжет, в котором такая авантюра могла "прокатить" - если Зеленский сбежит, армия останется в казармах, население с цветами побежит встречать освободителей, а с разрозненными формированиями бывших идейных нацбатов разберутся соколы и тигры Кавказских гор.

Уже поэтому в начале марта нужно было вставать и заканчивать "спецоперацию" с любым счетом. В конце концов, зарядили бы пропаганду, которая объяснила, что мы уже победили, враг ошеломлен и теперь согласен на всё. А как там на самом деле — кто бы стал вдаваться в подробности.

Но пока забитые каналы перекачивали информацию, все решения в быстро меняющейся обстановке не соответствовали ей вначале на пару дней, потом на неделю, теперь они отстают от реальности где-то недели на две-три.

А реальность такова: Киев разменял темп наступления российских сил на территориальные потери, зацепился за узлы обороны и просто перемалывает наступающих. Формируя в глубине при этом второй (а возможно, и третий) эшелон, которые через месяц-полтора пойдут в контрнаступление. С целью не просто отбить территории (это видимая часть задачи), а нанести сокрушительное поражение всей российской группировке.

Думаю, по динамике происходящего это где-то первая декада июня плюс-минус дней десять. Цель — после разгрома выйти на переговоры с совершенно иными требованиями, где будет поставлен вопрос о Крыме, Донбассе и репарациях. Причем если Запад сумеет спровоцировать Путина на применение ядерного оружия, то к переговорам немедленно присоединятся и западные партнеры, которые поставят вопрос о принадлежности ядерного оружия. Срок — месяца два после начала украинского контрнаступления. Может, побольше плюс еще время, чтобы подстегнуть Кремль и вынудить его не кочевряжиться.

В рамках логики пока это единственный сценарий, которого придерживается Киев. Отсюда вопрос — с чего в МИДе РФ полагают, что Киев вообще должен сейчас интересоваться хоть какими-то переговорами? Сейчас для них нет никаких оснований. Проблема остается прежней: Кремль чудовищно запаздывает с оценкой ситуации и принятием хоть как-то соответствующих обстановке решений. Все остальное — последствия.

Эль Мюрид, «Главред»

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