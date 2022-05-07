Ученые нашли во Франции древних «амазонок» 7.05.2022, 14:15

В древности существовали женщины, способные выйти за рамки гендерной модели того времени.

Современные познания о гендерных ролях каменного века довольно однозначны: мы думаем, что мужчины были воинами и охотниками, а женщины — хранительницами очага. Но это не совсем так, пишет nv.ua.

Исследование захоронения во французской коммуне Флери-Сюр-Орн позволило историкам взглянуть на многое по-новому. Ученые провели ДНК-анализ останков, найденных в захоронении периода раннего неолита. В могиле находилось множество мужских останков со всей причитающейся воинам и охотникам того периода атрибутикой: оружием и стрелами. Однако среди 14 скелетов оказался один женский — и около него также были обнаружены четыре наконечника стрел. Вероятно, артефакты изначально были стрелами, древка которых уничтожило время.

Все говорит о том, что женщина, похороненная в мужской могиле в Нормандии, занимала особенную роль в обществе того времени. По всей видимости, она была воином или охотницей, на что намекают наконечники стрел.

«Мы считаем, что артефакты, характерные для мужских захоронений, означают, что эта женщина вышла за пределы биологической сексуальной идентичности», — сказала ведущий автор исследования Майте Риволлат, археолог и генетик из Университета Бордо.

Ученые не считают возможным делать предположения о статусе женщины из Флери-Сюр-Орн — для этого недостаточно оснований. Но сам факт нахождения женских останков в мужской могиле говорит о том, что существовали женщины, способные выйти за рамки гендерной модели того времени.

Историки надеются получить больше информации об образе жизни женщины, ее роде занятий и месте в социальной иерархии после проведения ряда специфических исследований. Так, тест ДНК показал, что она не состояла в кровном родстве с остальными погребенными, но чтобы узнать, являлась ли она охотницей и насколько высокое положение занимала в своем обществе, нужно провести изотопный анализ костей.

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