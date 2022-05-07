Российское видео с якобы уцелевшим экипажем «Москвы» оказалось фейком 3 7.05.2022, 14:19

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Был опознан один из погибших матросов.

Подлинность опубликованного Минобороны РФ видео с якобы встречи в Крыму уцелевшего экипажа подбитого Украиной крейсера "Москва" вызвало сомнение у журналистов.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Тетка моряка, который был на так называемой встрече экипажа в Севастополе (он стоит с поднятым подбородком в ряду с матросами в темной форме и фуражке), подтвердила журналистам, что ее племянника объявили пропавшим без вести.

Она сказала, что его матери Тамаре Грудининой, когда она позвонила на горячую линию после затопления, сообщили, что ее сын жив, но позже ей позвонил человек, назвавшийся Вакулой (фамилия заместителя капитана "Москвы") – и сказал, что тот пропал.

Отдельно мать моряка рассказала BBC, что позже ей позвонил другой представитель ВМФ и сообщил, что ее сын "утонул вместе с кораблем".

В комментарии Радио Свобода родственники Грудининых отметили, что последний раз семья слышала парня 10 апреля, когда тот сказал, что отправляется в плавание.

Сам Грудинин был призывником и его, по закону, не должны были отправлять в зону боевых действий.

Эти данные подогревают подозрения СМИ, что сюжет сняли еще до отплытия крейсера "в последний путь".

По данным СМИ, на крейсере были сотни срочников.

Точное число погибших на потопленном 13 апреля Украиной крейсере российские власти не называют.

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