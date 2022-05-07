закрыть
7 мая 2022, суббота, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На пленных жалко смотреть»: ВСУ разгромили оккупантов под Харьковом

11
  • 7.05.2022, 14:23
  • 4,048
«На пленных жалко смотреть»: ВСУ разгромили оккупантов под Харьковом

Военные 25-й мотострелковой бригады РФ больше похожи на бомжей.

5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжаются, идет зачистка.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться. Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивные. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - отметил Бутусов, опубликовав фото с места событий.

Журналист подчеркнул, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко