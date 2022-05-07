«На пленных жалко смотреть»: ВСУ разгромили оккупантов под Харьковом 11 7.05.2022, 14:23

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Военные 25-й мотострелковой бригады РФ больше похожи на бомжей.

5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжаются, идет зачистка.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться. Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивные. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - отметил Бутусов, опубликовав фото с места событий.

Журналист подчеркнул, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.

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