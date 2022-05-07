«Российские олигархи желают смерти Путина и размышляют, как этому помочь» 4 7.05.2022, 14:52

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Глава Кремля не согласовал своего решения о войне с бизнес-элитой РФ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у журналиста-расследователя издания "Bellingcat" Христа Грозева, где они обсудили ключевые вопросы сегодня. В частности, звучал вопрос, готовит ли политическая элита России отстранение от власти Путина, сообщает 24tv.ua.

Гордон напомнил один момент из истории, где в начале марта 1953 года лидеры Советского Союза Берия, Бунгагин, Хрущев и Маленков отстранили Сталина от власти. Он саркастически назвал Сталина великим, могучим политиком прошлого ХХ века. Проведя аналогию, Дмитрий Гордон спросил Грозева, могут ли сегодня в Кремле найтись такие же персонажи.

Журналист-расследователь предположил, что сегодня подобная история должна повториться.

"Правило говорит, что это должно произойти. Я напомню, что нет в истории России, в истории всего мира случаев, в которых какой-то правитель навязывает такую цену своей политической элите, своей силовой элите, своим олигархам. Все эти действия были не согласованы с российскими элитами. Это очень важно",– отметил Грозев.

В частности, он привел еще одно своеобразное доказательство того, что политическая элита России имеет определенные мнения об отстранении Путина от власти.

По его словам, недавно Грозев с коллегами слушал одну аудиозапись очень близкого к Путину олигарха. Тот рассказывал второму олигарху, что лучше бы Владимир Путин умер от определенной болезни, которую Грозев решил не уточнять.

Он заверил, что каждый, кто потерял родного человека на этой войне в Украине, может стать тем человеком, который отстранит Путина от власти.

"Ибо он уничтожил нас, уничтожает Украину и уничтожает Россию. Они вот так думают. И оно так есть. То есть сейчас активно или пассивно обдумывают, как помочь закончить этот режим. Найдутся ли люди, которые готовы это сделать? Каждый генерал или подполковник, чьи родные умирают или пропадают без вести становится потенциальным человеком для такого дела", – сказал болгарский журналист.

На вопрос известно ли, чем болеет Путин и болен ли вообще, Грозев ответил, что приближенные к главе Кремля олигархи утверждают, что да. Однако он не стал называть точных медицинских названий без официальных данных. Лишь отметил, что близкий круг Путина считает его больным и руководствуется этой информацией в принятии своих решений.

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