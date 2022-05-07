Что почем сейчас на «Комаровке»? 2 7.05.2022, 14:55

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Покупатели первым делом обращают внимание на ягодные точки.

На Комаровском рынке в эту субботу особенно многолюдно. Причем с самого утра, и лавочники вовсю стремятся привлечь внимание рассеянного покупателя, чтоб хоть мельком взглянул на товар: одни активно предлагают «самую сочную клубнику» по завышенной стоимости, другие же, напротив, предлагают совершить выгодную покупку. Корреспондент агентства «Минск-Новости» прошлась по рядам главного столичного рынка и узнала, во сколько обойдется витаминная закупка.

Сейчас покупатели первым делом обращают внимание на ягодные точки. Аромат клубники пока еще слабый, но уже слышен и манит к ярким рядам. К слову, ягода подешевела: можно найти за 14 рублей. Однако на такой клад натыкаются далеко не все, хватая лотки за 19, а то и за 25.

— Дешевле будет белорусская, когда ее подвезут, — утверждает продавец. — Сейчас пока торгуем греческой, тоже разбирают неплохо.

А вот черешня — все еще не из дешевых удовольствий, за кило приходится отдавать в среднем 37 рублей. Побаловать себя голубикой можно за 9 рублей, но столько стоит лишь контейнер весом 100 г. Многолюдно и на фруктовых рядах. Большой спрос на яблоки — цена от 3,5 рубля. Груши значительно дороже — от 10. Цитрусовые пользуются чуть меньшей популярностью: мандарины можно приобрести за 3 рубля, апельсины — за 4,5, стоимость лимонов — от 6 рублей за кило, а средняя цена грейпфрута — 3 рубля.

Сливы из Молдовы продают по 5,5 рубля, оттуда же приехал виноград за 6,5. Кило киви уходит к покупателям за 5 рублей, во столько же оценили и килограмм бананов, гранат — от 12.

Сейчас на рынке можно выгодно закупиться овощами, цены на которые становятся всё приятнее. Стоимость огурцов тает на глазах: еще на прошлых выходных их брали в среднем за 6–7 рублей, сегодня можно найти и за 4,5. Активно разбирают томаты, цена которых — от 6,5 рубля, и увеличивается в зависимости от сорта. Симпатичные черри, например, продаются за 7–9 рублей.

Кило редиса предлагают унести домой за 2 рубля, сладкий болгарский перец — за 9, морковь — от 3. За 2–2,5 берут капусту, во столько же обойдется кило репчатого лука. Прошлогодний картофель отдают по рублю, а за молодой приходится платить в разы больше: от 3 до 5 рублей. За 2 продают пучки свеклы с ботвой.

Кроме того, здесь большой выбор домашней зелени, цена на которую практически не меняется. Пучок щавеля, базилика и шпината — по 2 рубля, 100 граммов кинзы и рукколы отдают за 3, листья салата — за 1,5. Укроп, петрушка и зеленый лук — еще дешевле.

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