«Помолились и пистолет подрезали»: кадыровцы в Украине грабят своих же
- 7.05.2022, 15:01
- 5,780
Захватчику угрожает смерть за потерянное оружие.
Tik-Tok-войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, но и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.
Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.
Один из оккупантов, который находится на Херсонщине, пожаловался знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.
"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче... Он пока молился, ПМ подрезал! Прыгнули в тачку и... с…сь», - возмутился захватчик.
Командование не пожалело опрометчивого оккупанта и за потерю оружия отправило его копать окопы. Впоследствии на поиск пистолета ему дали два дня.
"А если не найду, меня завалят! И спишут, что пропал", – рассказал он.