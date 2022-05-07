закрыть
7 мая 2022, суббота, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Помолились и пистолет подрезали»: кадыровцы в Украине грабят своих же

  • 7.05.2022, 15:01
  • 5,780
«Помолились и пистолет подрезали»: кадыровцы в Украине грабят своих же

Захватчику угрожает смерть за потерянное оружие.

Tik-Tok-войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, но и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

Один из оккупантов, который находится на Херсонщине, пожаловался знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче... Он пока молился, ПМ подрезал! Прыгнули в тачку и... с…сь», - возмутился захватчик.

Командование не пожалело опрометчивого оккупанта и за потерю оружия отправило его копать окопы. Впоследствии на поиск пистолета ему дали два дня.

"А если не найду, меня завалят! И спишут, что пропал", – рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко