«Помолились и пистолет подрезали»: кадыровцы в Украине грабят своих же 7.05.2022, 15:01

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Захватчику угрожает смерть за потерянное оружие.

Tik-Tok-войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, но и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

Один из оккупантов, который находится на Херсонщине, пожаловался знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "Пусти, братан, мы свои, на разведке". Впустил, короче... Он пока молился, ПМ подрезал! Прыгнули в тачку и... с…сь», - возмутился захватчик.

Командование не пожалело опрометчивого оккупанта и за потерю оружия отправило его копать окопы. Впоследствии на поиск пистолета ему дали два дня.

"А если не найду, меня завалят! И спишут, что пропал", – рассказал он.

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