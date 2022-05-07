В Беларуси запретили к продаже российские сладости 10 7.05.2022, 15:03

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Товар не соответствовал требованиям по безопасности и маркировке.

В Могилеве специалисты Госстандарта нашли в продаже сладости, которые не соответствуют требованиям по безопасности и маркировке.

Как сообщили БелТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта, восточные мучные сладости «Рижик» российского производства были обнаружены в продаже при проверке одного из частных торговых предприятий Могилева. Результаты исследований показали, что они не соответствуют требованиям безопасности и маркировки.

Так, в сладостях нашли не заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки: консервант бензойная кислота (Е210) в количестве 0,66 г/кг, краситель тартразин (Е102) в количестве 20,4 мг/кг, краситель «солнечный закат» (Е110) в количестве 24,4 мг/кг. Кроме того, по словам специалистов областной инспекции Госстандарта, на упаковке не было предупреждающей надписи о содержании в сладостях красителей, которые могут оказывать негативное влияние на внимание и активность детей.

«Рижик» из продажи изъяли и запретили продавать на территории страны.

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