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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

  • 7.05.2022, 15:17
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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра

В воскресенье, 8 мая, сохранится облачная с прояснениями погода.

В воскресенье, 8 мая, сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает сайт Белгидромета. Как и накануне, на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Ночью будет +5…+10 градусов, днем +15…+22 градуса. По северу местами температура воздуха составит +12…+14°С.

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