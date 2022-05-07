Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на завтра 7.05.2022, 15:17

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В воскресенье, 8 мая, сохранится облачная с прояснениями погода.

В воскресенье, 8 мая, сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает сайт Белгидромета. Как и накануне, на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Ночью будет +5…+10 градусов, днем +15…+22 градуса. По северу местами температура воздуха составит +12…+14°С.