«Бог создал человека свободным»: архиепископ Кондрусевич поблагодарил Станислава Шушкевича 1 7.05.2022, 15:29

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Католические иерархи выступили на прощании с первым руководителем независимой Беларуси.

Католические иерархи выступили на прощании с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем в минском архикафедральном костеле.

Об этом сообщает «Христианская визия».

«Жизнь почившего Станислава пришлась на период больших перемен в нашей Родине и во всем мире. Это было время больших испытаний и больших надежд», –отметил действующий митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.

В свою очередь бывший глава Минско-Могилевской архиепархии архиепископ Тадеуш Кондрусевич подчеркнул, что именно Станислав Шушкевич, подписавший Беловежские соглашения, «был создателем документа, благодаря которому мы получили независимость».

«Сегодня мы прощаемся с первым руководителем независимой Беларуси. Человеком, который стоял у истоков этой независимости и который создавал эту независимость. Он оставил неизгладимый след в нашей истории», – сказал иерарх.

Кондрусевич также поблагодарил Шушкевича за содействие костелу в возвращении святынь и религиозную свободу в Беларуси.

«Сегодня мы благодарим тебя за открытость, за сохранение права на религиозную свободу, которое является одним из главных прав человека. Бог создал человека свободным», – сказал Кондрусевич.

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