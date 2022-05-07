Командир батальона «Азов»: Украинская армия уже переходит в контрнаступление 7 7.05.2022, 15:39

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Украинские защитники ежедневно освобождают от оккупантов населенные пункты.

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вглубь Украины. Враг постоянно атакует позиции украинских военных на Днепропетровском, Криворожском и Запорожском направлениях. Оккупанты стреляют из артиллерии по населенным пунктам, после чего в бой идет пехота. Впрочем, все эти попытки захватить территории остаются напрасными. Более того, украинские защитники ежедневно освобождают населенные пункты. Помогает в этом огромная мотивация. Но ситуация может стать еще лучше – нужно больше оружия.

Какая сейчас ситуация на восточном фронте? Что рассказывают оккупанты в плену и в переговорах со своими командирами? Какого оружия не хватает украинским защитникам для перехода в контрнаступление? Об этом «Апострофу» рассказал командир батальона терробороны "Азов" в Днепре Родион Кудряшев.

– Какая сейчас ситуация на Днепропетровском и Криворожском направлениях? Что наблюдаете, какие события происходят?

– На территорию Днепропетровской области на сегодняшний день враг еще не дошел, хотя активно пытается проломить линию обороны. Там тоже работают наши ребята из отряда терробороны "Азов" вместе с Вооруженными силами Украины и силами Специальных операций.

Я лично сейчас нахожусь на Запорожском направлении. Это как раз то, которое сегодня враг хочет проломить еще больше, чем Криворожское и Херсонское. То есть отделить трассу, которая сейчас является логистическим центром из Днепропетровской области в Донецкую. Каждый день идут бои, каждый день враг пытается проломить линию обороны украинских военнослужащих. Это как и обстрелы крупными калибрами артиллерии, так и атаки врага колоннами техники как минимум.

– С каких пор продолжается активизация на этом направлении? Сколько дней длится усложненная боевая ситуация?

– Больше недели враг каждое утро начинает с артобстрелов и заканчивает их ночью в лучшем случае. Каждый день движение колонн, каждый день подтягивание резервов противника к передовой линии. На сегодняшний день наши военнослужащие достойно держат оборону и даже в некоторых моментах переходят в активную фазу обороны – то есть в контратаки. Ежедневно освобождают какие-то населенные пункты.

– Приходилось ли за это время слышать радиоперехват или брать кого-то в плен? Что рассказывают россияне? Они настроены на дальнейшее ведение боя, потому что иногда в этих переговорах мы видим, что уровень деморализации врага только усиливается. Вы что скажете?

– Да, это правда. Об этом свидетельствуют и радиоперехваты, и показания пленных. Начну с первого – с радиоперехватов. Это примерно такой разговор со стороны врага:

- Когда мы уже пойдем домой, когда все это закончится?

- Послушайте, еще один бросок, еще немного, вам еще немного нужно сделать, и буквально скоро вы все пойдете домой.

Сейчас офицеры, управляющие процессом со стороны противника, какими-то увещеваниями, воодушевлением предлагают пехоте заходить вглубь нашей обороны.

Что касается допроса пленных, то совсем недавно полк специального назначения "Азов" и Вооруженные силы Украины захватили в плен во время атаки каких-то террористов со стороны противника. Сейчас это люди, которые именуют себя военнослужащими и полицейскими так называемых "ЛДНР". Они говорят, что ничего не хотят делать. Они это делают исключительно для того, чтобы их семьям было что кушать. Если они вернутся домой, в ДНР, то будут расстреляны или замучены в тюрьме. То есть у них нет никакого, скажем так, выбора, чем становиться пушечным мясом на стороне противника. В принципе, мы реализуем их воодушевление в том, что их тела затем формируются в пушечное мясо.

– Как вы смотрите на то, как враг меняет цели? В начале войны были одни заявления, затем другие. Сегодня их цель – это юг Украины и коридор в Приднестровье.

– На сегодняшний день враг выбирает такую тактику: это непрерывные артобстрелы. И у них есть боеприпасы для ее реализации. Они бьют по всем, начиная от позиций военнослужащих, заканчивая мирными селами и в некоторых случаях даже крупными пгт. Ежедневно есть раненные со стороны украинских гражданских - это из-за обстрелов террористами из российской федерации. Следом за артобстрелами идет пехота и тяжелая техника, пытающаяся сдвинуть позиции украинской армии. Но это у них не выходит. Большое спасибо всем военнослужащим, которые защищают и держат границы нашей области, в том числе.

Если говорить по-простому, то сегодня идет война вооружений. Это современность, которую мы должны понимать. На сегодняшний день, к большому сожалению, украинской армии не хватает вооружения. Нужно большее вооружения, нужно больше боеприпасов, чтобы наносить врагу повреждения. С их стороны этих боеприпасов достаточно.

Мы помним все эти диверсии, совершенные на протяжении многих лет независимости Украины. У нас горели склады, мы не могли разобраться, почему они горят. А сегодня мы понимаем: это делалось для того, чтобы наша армия не имела того же боекомплекта, который бы в полной мере мог защищать нашу страну. В Pоссии эти склады не горели, и это большая проблема и упущение украинской разведки.

– Несмотря на нехватку оружия, мы фиксируем ряд заявлений о предоставлении вооружения, в частности, артиллерии. Зарубежная пресса пишет, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны. На ваш взгляд, следующий этап войны, это контрнаступление будет с использованием дальнобойной артиллерии?

– Это один из основных аспектов. Хочется сказать, что Соединенные Штаты Америки и Европа уже помогли многим. Но скажу словами премьер-министра Польши, объяснившего, что нужно Украине. Нужны три вещи. Первая – это вооружение, вторая – это вооружение и третья – это вооружение. Сегодня украинская армия мотивирована, украинская армия хочет закончить войну. Но закончить ее в административных границах нашей страны. Мы должны зачистить нашу территорию от врага, а для этого нам нужно еще большее вооружения. Не такого вооружения, которое сейчас есть – и оно помогает – оборонного характера, а вооружения наступательного характера. В том числе это дальнобойная артиллерия.

– Какое еще вооружение поможет переломить ход войны, контратаковать и добиться своего в этой войне? Это артиллерия, самолеты, самоходные установки?

– На сегодняшний день это тяжелая техника, это танки, это усиление броней машин для пехоты, это воздушная защита, которую Pоссия ежедневно пытается разбить. Нам нужно закрыть небо. После этого мы можем переходить к наступательным операциям с помощью дальнобойной артиллерии.

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