«Даже у нас в магазинах плодово-ягодное стоит стыдливо на самых укромных полках» 9 7.05.2022, 16:10

5,350

Белорусы высмеяли планы лукашистов продавать «чернила» китайцам.

В Китае заинтересовались белорусским плодово-ягодным вином, заявил руководитель «Белкоопсоюза» Олег Мацкевич. По его словам, первая партия уже уехала в КНР. Ex-press.by спросил у читателей, пробовали ли они когда-нибудь «чернила» и что думают о качестве плодово-ягодных белорусских вин.

Ольга:

— Кому нужна в Китае эта продукция? Если только, может, очень сильно поработают, и оно будет другим, не таким, как в Беларуси. Даже у нас в магазинах плодово-ягодное стоит стыдливо на самых укромных полках. И тот, кто это пьет, у нас по определению считается маргиналом. Никогда не пробовала, один только вид очень смущает и названия: «Веселый пан», «Бацькоўскае» и еще другие «яркие», но очень убогие фантазии.

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» называет себя лидером по качеству ягодных вин и крахмального производства в Беларуси. Но в названии продукции на сайте позволяет себе допускать ошибки.

Федор:

— На наших заводах в хороший продукт, когда нормальные плоды и ягоды путем брожения становятся вином, на заводах добавляют спирт. Это продают населению и это страшный продукт — он разлагает печень, почки, поджелудочную железу. Не думаю, что китайцам предлагают это же дешевое пойло, что и белoрусам.

Людмила:

— Бормотуху китайцы будут покупать? Очень смешно. Мне сейчас 57 лет, и в молодые студенческие годы мы пили иногда «Агдам». Это вообще ужас! Хотя в советское время плодово-ягодные вина были более натуральны, и споить народ у государства цели не было. Я думаю, что так называемые «вина» из плодов-ягод, сахара, этилового спирта, воды и красителей можно пить исключительно для достижения алкогольного опьянения. Вкусовые качества большой роли для тех, кто это пьет, не играют. Бормотуха в Китай? Там не настолько ненавидят свой народ, чтобы это покупать.

Сергей:

— Мой папа — алкоголик, пил «чарнила» под названием «Крыжачок». Мне смешно: кажется, белорусы, которые решили продавать в Китай это «вино», задумали диверсию. Потому что напиток, который сами производители (я таких знаю), называют «бырло» и «синька», иначе как отравой не назовешь. А вообще интересно, в Китай поедут бутылки «ноль семь», как у нас их называют «палтарачка», «фугас» или «фауст»? Если так, то тем более это — бомбическая новость!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».