В России в 12 километрах от украинской границы звучат взрывы

В России в 12 километрах от украинской границы звучат взрывы15
- 7.05.2022, 16:19
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Речь идет о населенном пункте Суджа.
В Курской области, которая граничит с Украиной, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российское издание Shot.
Инцидент произошел в населенном пункте Суджа, который находится в нескольких километрах от украинской границы.
Местные жители сообщили, как слышали несколько взрывов в небе. Также на опубликованных снимках можно отчетливо увидеть следы от, вероятно, запущенных ракет.
Не исключено, что в небе над Курской областью работали российские дивизионы ПВО.
В местных пабликах пользователи утверждают, что слышали два взрыва над городом Суджа около 13:00 по местному времени.
"Только что в Глушковском районе сильно "грохнуло", "Услышали грохот... Дом даже вздрогнул", "Очень громкий хлопок со стороны Суджи", - написали местные жители соцсетях.