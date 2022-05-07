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В России в 12 километрах от украинской границы звучат взрывы

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  • 7.05.2022, 16:19
  • 11,676
В России в 12 километрах от украинской границы звучат взрывы

Речь идет о населенном пункте Суджа.

В Курской области, которая граничит с Украиной, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на российское издание Shot.

Инцидент произошел в населенном пункте Суджа, который находится в нескольких километрах от украинской границы.

Местные жители сообщили, как слышали несколько взрывов в небе. Также на опубликованных снимках можно отчетливо увидеть следы от, вероятно, запущенных ракет.

Не исключено, что в небе над Курской областью работали российские дивизионы ПВО.

В местных пабликах пользователи утверждают, что слышали два взрыва над городом Суджа около 13:00 по местному времени.

"Только что в Глушковском районе сильно "грохнуло", "Услышали грохот... Дом даже вздрогнул", "Очень громкий хлопок со стороны Суджи", - написали местные жители соцсетях.

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