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Как белорусам узнать, платит ли работодатель взносы в ФСЗН?

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  • 7.05.2022, 16:45
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Как белорусам узнать, платит ли работодатель взносы в ФСЗН?

Это важно при расчете пенсии.

«Как узнать, платит ли мой работодатель взносы в ФСЗН?», - с таким вопросом к aif.by обратилась гомельчанка.

На сайте Фонда социальной защиты населения, (ssf.gov.by) в разделе «Сбор и уплаты страховых взносов» существует подраздел «Должники». Любой гражданин может посмотреть, есть ли в этом списке организация, в которой он работает.

Если взносы не уплачиваются, стоит обратиться в органы социальной защиты населения по месту регистрации компании и получить официальное подтверждение этого факта. Помните, что в случае неуплаты страховых взносов период работы и, соответственно, зарплата не будут приняты во внимание при расчете пенсии.

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