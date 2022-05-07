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Воины из бригады князя Витовта разбили путинские войска на подходах к Изюму

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  • 7.05.2022, 17:00
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Воины из бригады князя Витовта разбили путинские войска на подходах к Изюму

ВСУ одержали очередную победу.

40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта отбила армию РФ на Балаклейском направлении в сторону города Изюм Харьковской области - со стороны Чугуева, передает "Радио Свобода".

Во время атаки, целью которой было замкнуть "Купянско-Изюмскую российскую группировку" в кольцо, уничтожена батарея 2С3 "Акация" - 152-мм дивизионных самоходных гаубиц. Также от прямого попадания на украинской 152-мм "Мста-Б" сдетонировал боекомплект САУ.

В итоге штаб армии оккупантов, по данным ВСУ, был вынужден бежать из села Липцы Харьковской области за границу.

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