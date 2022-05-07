Медики назвали семь уникальных свойств морковного сока для здоровья 7.05.2022, 17:22

Морковный сок обладает целым перечнем целебных свойств.

Морковный сок богат антиоксидантами и имеет низкое содержание углеводов и калорий (96 калорий на чашку). Он содержит каротин, вещество, ответственное за оранжевый цвет моркови, который организм превращает в витамин-антиоксидант А. Про семь уникальных целебных свойств морковного сока пишет lenta.uaсо ссылкой на Al Araby Al Jadeed

Oсновные преимущества морковного сока:

Здоровье глаз

Одна чашка (250 мл) морковного сока содержит более 250 процентов дневной нормы витамина А, необходимого для здоровья глаз, в основном в форме бета-каротина. Прием витамина А связан с защитой глаз, снижением риска заболеваний глаз, таких как слепота, и возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна (AMD), катаракта (катаракта) и глаукома (черная катаракта).

Повышение иммунитета

Морковный сок укрепляет иммунную систему, он содержит витамин С и витамин А, которые действуют как антиоксиданты, защищая иммунные клетки от повреждения свободными радикалами. Этот сок является богатым источником витамина B6, который необходим для оптимального иммунного ответа.Одна чашка обеспечивает более 30 процентов дневной нормы витамина B6.Исследования на грызунах показали, что недостаточное потребление витамина B6 с пищей подавляет рост иммунных клеток.

Улучшает контроль уровня сахара в крови

Морковный сок имеет низкий гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови. Таким образом, морковный сок может быть хорошей альтернативой фруктовым сокам с высоким гликемическим индексом, что способствует лучшему контролю уровня сахара в крови, особенно у больных сахарным диабетом. Исследования на мышах с диабетом 2 типа показали, что морковный сок снижает уровень сахара в крови и улучшает другие маркеры, связанные с диабетом, поскольку этот сок содержит полезные кишечные бактерии (пробиотики).

Противораковое свойство

Исследования показали, что некоторые соединения в морковном соке, такие как полиацетилен, бета-каротин и лютеин, могут защищать от рака и приводить к гибели раковых клеток, особенно клеток лейкемии. Одно исследование показало, что обработка клеток лейкемии экстрактами морковного сока в течение 72 часов приводит к гибели раковых клеток и останавливает цикл их роста.

Улучшение здоровья кожи

Морковный сок содержит питательные вещества, особенно полезные для здоровья кожи.Одна чашка морковного сока содержит более 20 процентов дневной нормы витамина С, необходимого для выработки коллагена, укрепляющего кожу и придающего ей эластичность и свежесть. и защищает его от повреждений и повреждения свободными радикалами. Бета-каротин в морковном соке защищает кожу от ультрафиолетовых (УФ) лучей и улучшает внешний вид кожи.

Способствует здоровью сердца

Морковный сок помогает снизить факторы риска сердечных заболеваний, так как является хорошим источником калия и антиоксидантов, которые играют важную роль в снижении артериального давления и предотвращении инсульта. Врачи советуют людям с высоким уровнем триглицеридов и холестерина ежедневно выпивать две чашки морковного сока, потому что он значительно повышает уровень антиоксидантов в крови и снижает окисление жиров, что может привести к сердечным заболеваниям.

Защита печени

Каротиноиды в морковном соке способствуют здоровью печени, и несколько исследований показали, что каротиноиды обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, защищая от неалкогольной жировой болезни печени. Неалкогольная жировая болезнь печени возникает, когда жир накапливается в печени в результате неправильного питания, избыточного веса или ожирения, что в конечном итоге может привести к необратимому рубцеванию печени и циррозу.