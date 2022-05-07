«На многие цеха не пришли заготовки - препараты, из которых делают таблетки» 7.05.2022, 17:32

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Работники «Белмедпрепаратов» честно рассказали о том, что происходит на предприятии.

В середине марта «Белмедпрепараты» столкнулись с проблемами из-за санкций. Позже на них наложился и запрет минздрава Украины на 39 лекарственных средств из Беларуси. Сейчас ситуация на предприятии довольно сложная. Часть коллектива переводят на четырехдневеку, один цех останавливается полностью, рассказали работники. Zerkalo.io узнало, что происходит.

«Белмедпрепараты» — крупнейшее фармацевтическое предприятие Беларуси, около 80% производимой продукции которого отправлялись на экспорт, а 20% распространялось на внутренний рынок. По данным официального сайта предприятия, здесь работает более 3000 человек.

«Уже недели полторы они производят только вакцину, поэтому могу сделать вывод, что дела идут плохо»

Проблемы на предприятии начались еще в 2020 году задолго до запрета на поставки с украинской стороны и санкций, говорит сотрудница предприятия Марта (имя по просьбе собеседницы изменено). По ее словам, до 2020 года объемы экспорта продукции были высокими, но за счет экспорта в Россию.

— Но продукция туда продавалась немногим выше себестоимости, а на внутренний рынок уходила в два-три раза выше. Так в сумме и получалось, что цена на внутреннем рынке перекрывала низкую рентабельность товара при экспорте, — рассказывает она.

Ситуация изменилась в 2020 году, когда Россия начала искать замену «Белмедпрепаратам» своими медикаментами.

— Они развили собственное производство, конкуренция в цене стала высокой. Так появились постоянные проблемы со сбытом в Россию. Склады предприятия начали заполняться продукцией, у нее истекал срок годности, — говорит Марта.

Проблемы обострились после начала войны в Украине. Один из сотрудников, с которым мы поговорили, рассказал, что спустя три недели после начала войны возникли проблемы с сырьем.

— Оно «застряло» на границе. Из-за этого откладывали производство препаратов на 3−7 дней, — отметил мужчина.

Работник предприятия Алексей (имя изменено по просьбе собеседника) рассказывает, что возникли проблемы и с сырьем, которое на предприятие доставлялось из Украины.

— Раньше из Украины к нам доставлялись флаконы, колпачки, а сейчас их нет. Слышал, что недостающее сырье пытаются заказать во Франции для работоспособности второго цеха, ведь он был основным, который приносил прибыль предприятию, — объясняет собеседник. — Уже недели полторы они производят только вакцину, поэтому могу сделать вывод, что дела идут плохо. Также для производства некоторых таблеток нет крахмала. Оказывается, что его закупали за рубежом и, вероятнее всего, в Украине.

Еще один работник Александр (имя изменено) также поделился наблюдением о том, что грузовых автомобилей из других стран около предприятия сейчас почти нет, хотя раньше их было много.

— Российские фуры как приезжали, так и приезжают примерно в таком же количестве, но больше нет, например, поляков. Если бывают они или литовцы, то очень редко. Если раньше на заводе стояли фуры каждый день и постоянно что-то загружали, то сейчас, может, раз в неделю или меньше, — говорит он.

«Во втором цехе возникли проблемы со стеклом: ампулами и флаконами»

Работники «Белмедпрепаратов» говорят, что некоторые цеха сейчас функционируют лишь частично. Многих отправили домой на две третьих зарплаты.

— На многие цеха не пришли заготовки — препараты, из которых делают таблетки. Эти цеха отправили на две третьих. На полную рабочую ставку остаются только механики, которые могут предотвращать поломки, — говорит Александр.

— С понедельника (9 мая.- Прим.) первый цех останавливает работу полностью. Они производили настойки и подобные спиртосодержащие препараты, — добавляет Алексей. — Во втором цехе возникли проблемы со стеклом: ампулами и флаконами. Этот цех примерно на 50% работал на рынок Украины и производил такие препараты, как нейротропин, церегин, нитро. Их сняли с производства. Фактически сейчас они производят только вакцину «Спутник лайт».

«Сокращенка», к слову, коснулась и администрации предприятия. С 14 июня сотрудники уйдут на «четырехдневку».

— Генеральный директор провел совещание с заместителями, после чего был составлен документ о переводе на неполную рабочую неделю административного ресурса: продаж и маркетинга, закупок и логистики, бухгалтерии, отдела кадров и других, — рассказывает Алексей. — Мне кажется странным это решение, потому что глобально ситуацию это не изменит, ведь всего на «четырехдневку» перевели не более ста человек, а на заводе работает минимум 1500 сотрудников (на сайте предприятия говорится о «более чем 3000 работников». — Прим. Ред.). Это не то решение, которое может спасти предприятие.

По подсчетам Алексея и его коллег, переведенные на «четырехдневку» сотрудники потеряют минимум 20% зарплаты.

— Мы еще не в курсе по поводу того, как будем работать дальше: кого-то перевели на четыре дня, но прежний объем работы ведь нужно будет выполнять, — отмечает мужчина.

— Если соотносить с ценами в магазине, то зарплаты, грубо говоря, нет, — рассуждает Александр. — О сокращениях не слышал, но знаю, что один из цехов перевели на другой график: раньше работали пять дней через два, а сейчас четыре через один — почти то же самое, но сам по себе график другой. Люди пошли к директору с просьбой вернуть график, но он сказал, что если что-то не нравится, то «До свидания».

— Из моего круга таких, чтобы летели увольняться, нет, но на всякий случай люди присматривают себе другую работу, потому что никто не понимает, что будет дальше: завтра мы все пойдем на неполную рабочую неделю или через месяц. Руководство молчит. Где-то в цехах, отделах начальство пытается успокоить. Если смотреть правде в глаза, то вряд ли что-то очень быстро наладится. Может, со временем что-то и придет в норму, но точно не через месяц, — заключает он.

«С учетом потребления внутреннего рынка препаратов хватит на год или два»

Между тем генеральный директор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев в интервью рассказал о выходе предприятия на рынок Индии и Китая. Поможет ли это предприятию?

— Это действительно так, но объем экспортируемого туда товара небольшой, — рассказывает Марина. — Если сравнивать, что какой-то цех производил миллион продукции в Россию, а теперь — 5−15 тысяч в эти страны, то это просто для «галочки» и возможного расширения. Сейчас это похоже на работу на публику, чтобы показать: «Да, мы работаем».

— Белорусский рынок не требует столько, сколько производится на «Белмедпрепаратах», а есть еще тот же Борисовский завод медицинских препаратов, который работает больше на внутренний рынок, чем на экспорт. Сейчас склады даже не заняты — завалены. Думаю, что сейчас руководство обеспокоено больше тем, куда эту продукцию сбыть, пока не закончился срок годности. Даже если прямо сейчас не будет поступления из-за границы сырья и субстанции, то с учетом потребления внутреннего рынка препаратов хватит на год или два, — заключает она.

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