ВСУ ликвидировали еще четырех российских оккупантов с высокими званиями 3 7.05.2022, 17:42

Среди них - командир и заместитель командира полка.

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать русских захватчиков, в том числе и весьма высокопоставленных. Как сообщают в Управлении стратегических коммуникаций украинской армии, в этот раз удалось ликвидировать четырех российских оккупантов с высокими званиями.

Полностью этот небольшой список выглядит так:

- командир 872-го гаубичного самоходного артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии, подполковник Федор Соловьев;

- заместитель командира полка, подполковник Фезул Бичикаев;

- майор центра специальных назначений "Витязь" Леонид Махонин;

- командир 1-й роты 155-й отдельной бригады морской пехоты, капитан Мурад Магомедов.

Pанее сообщалось ,что США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ ликвидировать многих генералов РФ.

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