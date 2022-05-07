ВСУ ликвидировали еще четырех российских оккупантов с высокими званиями

ВСУ ликвидировали еще четырех российских оккупантов с высокими званиями3
- 7.05.2022, 17:42
Среди них - командир и заместитель командира полка.
Бойцы ВСУ продолжают уничтожать русских захватчиков, в том числе и весьма высокопоставленных. Как сообщают в Управлении стратегических коммуникаций украинской армии, в этот раз удалось ликвидировать четырех российских оккупантов с высокими званиями.
Полностью этот небольшой список выглядит так:
- командир 872-го гаубичного самоходного артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии, подполковник Федор Соловьев;
- заместитель командира полка, подполковник Фезул Бичикаев;
- майор центра специальных назначений "Витязь" Леонид Махонин;
- командир 1-й роты 155-й отдельной бригады морской пехоты, капитан Мурад Магомедов.
Pанее сообщалось ,что США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ ликвидировать многих генералов РФ.