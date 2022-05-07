«Байрактар» на острове Змеиный уничтожил два российских ЗРК «Тор» 2 7.05.2022, 18:04

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Еще один успех украинских защитников.

В районе острова Змеиный ударный беспилотник "Байрактар" уничтожил не только российский катер. А и два зенитно-ракетных комплекса "Тор", сообщают Военно-морские силы ВСУ.

"В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота Bayraktar TB2 был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор", - говорится в сообщении.

Отметим, проект 11770 "Серна" - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Они предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники. Также применяется для высадки десанта.

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